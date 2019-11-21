СК подтвердил еще 2 уголовных дела о мошенничестве на космодроме Восточный

Следственный комитет открыл два уголовных дела о хищениях во время строительства космодрома Восточный. По версии следствия, занятая в проекте компания выводила деньги по подложным документам.

СМИ: СК возбудил 2 новых дела о хищениях на космодроме Восточный Подробнее

«По факту хищений при строительстве объектов космодрома Восточный возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК России („мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере“)», — сказано в официальном заявлении СК.

Следствие считает, что с ноября 2018 года по май 2019 года руководство одной организации, которая являлась исполнителем госконтракта по строительству космодрома Восточный, предоставило управлению федерального казначейства по Республике Татарстан сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники.

В действительности же эти контракты не исполнялись. Также компания направила в ведомство подложные финансово-хозяйственные документы. В итоге управление федерального казначейства перечислило организации более 240 миллионов рублей.

Сейчас следственные органы занимаются сбором доказательной базы по этим уголовным делам. Расследование продолжается.

Большой и лакомый космодром. Самые громкие преступления Восточного Подробнее

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что ведомство занимается расследованием 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный. Так, среди них дело, открытое в отношении экс-директора главного военно-строительного управления № 6 Юрия Волкодава.

Кроме того, следователи направили в суд 42 уголовных дела о растратах, мошенничестве и злоупотреблениях должностными полномочиями. При этом 58 людей уже получили реальные сроки.

Среди них — бывший заместитель начальника ФГУП ««Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства» Михаил Гельман, экс-начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший глава ФГУП «Спецстройтехнологии» Александр Никитин. Последний нанес государству ущерб, равный 665 миллионам рублей. А из-за Юрия Хризмана, по данным следствия, госбюджет лишился 5,2 миллиарда рублей.