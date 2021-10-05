СК подтвердил, что убийца студенток в Гае изнасиловал девушек

Следственный комитет косвенно подтвердил, что студентки в Гае перед убийством были изнасилованы. Ведомство завело уголовное дело еще по четырем статьям: об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, поджоге имущества и завладении автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Возбуждены новые уголовные дела по статьям „Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней“», — говорится в сообщении.

Также возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней», «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба» и «Неправомерное завладение автомобилем».

Помимо этого, СК просит заключить под стражу подозреваемого в убийстве трех девушек. В пресс-службе уточнили, что мужчина допрошен, в ближайшее время ему предъявят обвинение с учетом новых дел. Известно, что задержанный в присутствии адвоката признал свою вину и раскаялся.

Тройное убийство было совершено в Гае 30 сентября. Тела двух девушек нашли в обгоревшей квартире, еще одно — недалеко от дома. Погибшие были студентками медицинского колледжа.