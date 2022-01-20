СК подал ходатайство о заочном аресте обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Ходатайство о заочном аресте Валерия Шляфмана, концертного директора Игоря Талькова, подали следователи в суд Санкт-Петербурга. Он проходит обвиняемым по делу об убийстве своего подопечного. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным следствия, Игорь Тальков умер 6 октября 1991 года, получив огнестрельное ранение во Дворце спорта «Юбилейный». Во время концерта певец и его директор Шляфман вступили в конфликт с охранником одной из певиц Игорем Малаховым. Причиной спора стала очередность выступления артистов.

Охранник достал пистолет системы «Наган». Оружие у него вырвал Шляфман и открыл стрельбу. Огнестрельные ранения получил Тальков, который скончался на месте происшествия.

Следователи отметили, то в ходе расследования уголовного дела Шляфман фальсифицировал доказательства, обвинив во всем Малахова. Он солгал при даче показаний, что стрельбу открыл охранник, а также склонял к этому других свидетелей происшествия.

В 1992 году Шляфман уехал на Украину, где получил гражданство, а после перебрался в Израиль, где живет до сих пор.

Следователи попросили суд избрать меру пресечения для Шляфмана в виде ареста с момента его экстрадиции или после задержания на территории России.

Как напомнил RT, расследование уголовного дела об убийстве певца Игоря Талькова следователи возобновили в 2018 году.