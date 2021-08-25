СК по Иркутской области завел уголовное дело после падения металлического шара на девочку

Следователи завели уголовное дело о халатности после того, как металлический шар упал на четырехлетнюю девочку в одном из скверов Иркутска. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Иркутской области.

«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — сказано в сообщении. Девочка получила черепно-мозговую травму и потеряла много крови. Медики оперативно оказали ребенку необходимую помощь. Сейчас пострадавшая остается под наблюдением врачей. Следователи установили, что металлическая конструкция появилась в сквере в 2016 году, ей должным образом не зафиксировали. Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил комитету по управлению Ленинским округом и комитету городского обустройства разобраться во всех обстоятельствах случившегося, уточнил ТАСС. Расследование дела продолжается.