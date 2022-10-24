СК озвучил две основные версии крушения Су-30 в Иркутске | 360°

Важное 24 октября 2022, 10:22 СК озвучил две основные версии крушения Су-30 в Иркутске СК посчитал отказ техники и ошибку пилота основными версиями крушения Су-30 в Иркутске РИА "Новости"

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Отказ техники и ошибка пилотирования могли стать причинами крушения самолета Су-30 в Иркутске. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram.

«Следственными органами СКР продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье 263 УК РФ <…> Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — сказано в сообщении ведомства.

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Правоохранители в данный момент проводят дополнительный осмотр места происшествия, образцы топлива и унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом изъяты. В ближайшее время должны пройти судебно-медицинские и химические экспертизы. Кроме того, следователи изучат летно-техническую документацию, допросят руководство и работников авиапредприятия. Собственников разрушенного частного дома признали потерпевшими, их также допросили.

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Истребитель Су-30 упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино 23 октября в ходе испытательного полета. Два летчика — Максим Конюшин и Виктор Крюков — погибли. При этом жители частного дома не пострадали.