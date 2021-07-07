СК ознакомится с личными делами пилотов разбившегося Ан-26

Следственный комитет сообщил, что изучает личные дела пилотов самолета Ан-26, рухнувшего на Камчатке. Также следователи смотрят образцы топлива, допрашивают авиатехников и других свидетелей.

«Часть следственной группы базируется в Петропавловске-Камчатском: изучаются личные дела членов экипажа воздушного судна, документация на самолет, иные документы, по изъятым с топливозаправщика и резервуара образцам топлива назначена химическая судебная экспертиза», — сказано в сообщении на сайте СК РФ.

Следователи допросили диспетчеров, авиатехников предприятия-эксплуатанта, а также сотрудников топливозаправочного комплекса. Работа с очевидцами продолжается.

Поисковые операции в данный момент продолжаются. Уже обнаружены несколько тел. Одного из погибших опознали.

Во вторник, 6 июля, с радаров пропал самолет Ан-26, который выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Позже были найден обломки лайнеры. Самолет упал при заход на посадку. Все люди погибли.

Открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности. СК внимательно рассматривает все версии авиакатастрофы. Самолет мог потерпеть крушение из-за плохих погодных условий, ошибки пилотирования или проблем с техникой.