СК открыл уголовное дело после стрельбы в Перми

СМИ: мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми. Погиб один человек Подробнее

«Ранним утром 4 декабря 2019 года в Орджоникидзевском районе города Перми ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, вооружился охотничьим ружьем, которым он владел незаконно, и открыл стрельбу в своей квартире», — сказано в сообщении Следственного комитета.

Позже он вышел на улицу, где открыл огонь по прохожим. Он ранил мужчину и нанес смертельное ранение женщине. Кроме того, местный житель выстрелил в представителя Росгвардии, который находился в служебном автомобиле.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений», «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений», «Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа».

Стрелявшего мужчину задержали. Раненых доставили в больницу. Следователи осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося. Идет опрос свидетелей.В скором времени специалисты проведут необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.