СК открыл дело после сообщений об избиении школьника в Ульяновске

Открыто уголовное дело по статьям УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и «Вымогательство».

По данным следствия, группа молодых людей от 14 до 20 лет 13 сентября в Ульяновске требовала у местного подростка деньги. Подозреваемые применили в отношении школьника насильственные действия сексуального характера.

Прокуратура Ульяновской области уточнила, что проводится проверка работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сайт misanec.ru ранее писал, что подростки избили и унизили девятиклассника в Ульяновске. После этого на сайте появилось видео этого случая. Позже ресурс удалил новость.