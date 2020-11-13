СК открыл дело после сообщений об избиении школьника в Ульяновске
Следователи завели уголовное дело после публикации об унижении и избиении подростка в Ульяновске. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Открыто уголовное дело по статьям УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и «Вымогательство».
По данным следствия, группа молодых людей от 14 до 20 лет 13 сентября в Ульяновске требовала у местного подростка деньги. Подозреваемые применили в отношении школьника насильственные действия сексуального характера.
Прокуратура Ульяновской области уточнила, что проводится проверка работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Сайт misanec.ru ранее писал, что подростки избили и унизили девятиклассника в Ульяновске. После этого на сайте появилось видео этого случая. Позже ресурс удалил новость.