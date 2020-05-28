СК открыл дело после избиения маленькой девочки в Омской области

Следователи завели уголовное дело после избиения двухлетней малышки в Омской области. Руку на нее подняла собственная мама. Врачи обнаружили у девочки сотрясение мозга, множество ссадин и синяков.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, дело открыли об умышленном причинении вреда здоровью, плохом выполнении родительских обязанностей и истязании.

По данным следствия, 8 мая примерно в 14:00 в частном доме в поселке Дачный 27-летняя женщина избила свою 2,5-летнюю дочь. Женщина колотила малышку по голове и телу. Однако в больницу девочка попала только 11 мая.

Врачи констатировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы, ссадины и синяки. Кроме того, у пострадавшей нашли анемию и белково-энергетическую недостаточность.

Известно, что ребенок растет в многодетной, но неблагополучной семье. Она с начала 2018 года стоит на учете в полиции. Кроме девочки, родители «воспитывают» еще четверых детей. Папа и мама ранее привлекались к административной ответственности за плохое выполнение своих обязанностей.

Отец семейства уже был пять раз судим. В связи с этим уголовное дело по статье УК РФ «Халатность» возбудили в отношении сотрудников органов опеки и попечительства. Ведь именно они должны были следить за условиями жизни детей. Их сейчас передали в детские социальные центры.

Также СК проверяет информацию о том, что родители забирали у своей пожилой родственницы деньги и при этом не ухаживали за ней.