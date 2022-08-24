СК открыл дело после гибели подозреваемого в попытках изнасилования в Норильске

Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели 23-летнего студента в Норильске. Его заподозрили в двух попытках изнасилования в Норильске. Однако молодой человек покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили в СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников ОМВД России по городу Норильску в связи с гибелью подозреваемого в совершении тяжких преступлений», — сказано в сообщении в ведомстве.

Полицейские доставили мужчину следственный отдел СК в Норильске 22 августа. Следователь вместе с адвокатом составили протокол задержания подозреваемого. Студент попросил о консультации с защитником наедине, после чего они в сопровождении оперуполномоченного полиции отправились в помещение для курения. Задержанный в этот момент совершил самоубийство.

Молодого человека подозревали в попытке изнасилования двух женщин 44 и 55 лет. Он набросился на них в Норильске 20 августа Однако он успел совершить преступления, поскольку его спугнули прохожие. Одна из его жертв попала в больницу. Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту случившегося.