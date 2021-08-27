СК открыл дело после гибели людей при пожаре в пятиэтажке Екатеринбурга

Следователи завели уголовное дело после гибели двух человек в Екатеринбурге. Там в пятиэтажном жилом здании произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности двум лицам“», — говорится в сообщении.

Крыша пятиэтажного дома на улице Мичурина в Екатеринбурге загорелась в ночь на пятницу, площадь пожара составила 780 квадратных метров. По данным следствия, в одной из квартир во время пожара нашли тела мужчины и женщины.

Из здания эвакуировали 65 человек, в том числе семь детей. Основной версии случившегося, по данным прокуратуры, является неосторожное обращение с огнем.