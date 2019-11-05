Предполагаемый убийца ребенка в детском саду Нарьян-Мара попал на видео. Он признал вину

Следственный комитет опубликовал видео из детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре, где убили шестилетнего мальчика. Как сообщили в СК, 36-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

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«В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки», — сообщили в Следственном комитете.

Нападение произошло 31 октября. Местный житель Денис Поздеев в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада «Сказка» и ударил ножом ребенка. Мальчик от полученного ранения скончался на месте.

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Как установили следователи, около 13:30 мужчина подошел к центральному входу в детский сад и позвонил в домофон. Охранник принял Поздеева за родителя и открыл ему дверь дистанционно, не выходя из комнаты. После этого мужчина прошел в спальню группы, где во время тихого часа отдыхали дети. Воспитательница попыталась преградить ему дорогу, но мужчина ее оттолкнул и подошел к одной из кроватей. В это время другая воспитательница отправилась за помощью, сотрудница детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». К этому моменту нападавший уже смертельно ранил ребенка.

Мужчину задержали в детском саду. В отношении него назначили психолого-психиатрическую экспертизу. По предварительным данным, обвиняемый ранее не был судим, но находился под наблюдением врачей из-за алкогольной зависимости. Жил один. Соседи его охарактеризовали как молчаливого и скрытного.