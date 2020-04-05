СК опубликовал видео с места убийства пяти человек под Рязанью

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство двух или более лиц», — говорится в сообщении.

По версии следствия, накануне около 22:00 мужчина, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. После этого, между ними завязался словесный конфликт. Тогда мужчина 1988 года рождения взял зарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье, которое было в его квартире, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину. Они скончались на месте от полученных ранений.

Стрелявшего задержали правоохранители. Сейчас он доставлен к следователю.

На месте происшествия работает следственная. В жилище подозреваемого проведен обыск. Следователи обнаружили и изъяли орудие преступления. Сотрудникам регионального СК, в том числе криминалистам ведомства, предстоит установить полную картину произошедшего.

Инцидент произошел в поселке Елантьевка. Как ранее сообщали СМИ, злоумышленник в подъезде застрелил трех человек, еще двух своих жертв он убил в квартире жилого дома.