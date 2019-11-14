СК опубликовал видео после стрельбы в колледже Благовещенска

Следственный комитет опубликовал видео с места ЧП в строительном колледже в Благовещенске. Там студент открыл стрельбу в одном из классов. Один учащийся погиб, за жизнь еще троих борются врачи.

На кадрах видно, как сотрудники СК обследуют помещение, где произошла трагедия. Они фотографируют комнату и собирают вещдоки.

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Утром 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства пришел с оружием. Он вошел в один из классов и открыл огонь по людям. В результате его действий один человек погиб, трое ранены. Их экстренно госпитализировали и прооперировали.

Стрелок покончил жизнь самоубийством. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы сейчас выясняют, какой был мотив у молодого человека.

Следователи проведут допрос студентов и сотрудников колледжа. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить организацию охраны в учебном учреждении.