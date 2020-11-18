СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Его задержали 17 ноября.

На видео подозреваемый в убийстве Паша Ахмедов идет на допрос в сопровождении следователей. Затем его спрашивают, с какой целью он прибыл в Российскую Федерацию.

«Заняться общим бизнесом с Александром Мавриди по поставке мяса из Бурятии в Казахстан», — отвечает Ахмедов на видео, опубликованном СК РФ.

Мавриди стал первым задержанным по делу об убийстве Маругова. Его удалось поймать в день совершения преступления, а Ахмедов скрывался в Татарстане.

По данным следствия, подозреваемые купили арбалет 1 ноября, распределили роли и пробрались на территорию участка Маругова. Там они прошли в баню, где предприниматель находился вместе со своей сожительницей. Подозреваемые связали Маругова, угрожали ему и выстрелили в грудь мужчины из арбалета.

Женщине удалось сбежать, она добралась до соседей и вызвала полицию. «Колбасный король» погиб на месте, подозреваемые скрылись с места преступления. Позднее их машину нашли в одной из деревень под Истрой.