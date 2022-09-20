СК опубликовал кадры допроса матери ребенка, которого нашли в мусорном баке в Москве | 360°

Криминал 20 сентября 2022, 12:56 Поделиться Telegram

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Viber СК опубликовал кадры допроса матери ребенка, которого нашли в мусорном баке в Москве СК: маму найденной в мусоре в Москве мертвой девочки допросили

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Следователи задержали мать новорожденной девочки, чье тело обнаружили в одном из мусорных контейнер Москвы. СК РФ показал кадры допроса подозреваемой.

На них видно, как женщину ведут по коридору, а потом заводят в кабинет. Там с ней беседует следователь. При этом лицо матери девочки закрыто.

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Тело младенца нашли в одной из мусорных баков Москвы 19 сентября. Прохожий увидел труп на территории ЖК «Люблинский парк».

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Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова заявила, что на месте работали следователи. Позже в Telegram-канале ведомства появилась информация об открытии уголовного дела по статье УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Мамой ребенка оказалась уроженкой Краснодарского края.

«Предварительно установлено, что женщина родила ребенка 16 сентября 2022 года в арендуемой квартире, расположенной по Люблинской улице», — сказано в сообщении ведомства.

Представители СК изучили камеры видеонаблюдения во дворе дома. В ближайшее время должна пройти судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается.

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