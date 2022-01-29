СК опубликовал кадры ареста подозреваемого в жестоком убийстве в Волоколамске

Мужчине, которого подозревают в похищении, изнасиловании и убийстве жены, предъявили обвинение и избрали меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета, опубликовав кадры ареста.

В ходе допроса мужчина признался в содеянном и признал вину. Его заключили под стражу и предъявили обвинения по трем уголовным статьям. Назначены судебно-медицинская, генетическая и психиатрическая экспертизы.

Подозреваемый и убитая находились в процессе развода. По версии следствия, мужчина подкараулил свою жену на выходе с работы, после чего заманил к себе в машину. Он отвез ее в пустое хозяйственное помещение, где связал и изнасиловал, а после задушил. О пропаже женщины в полицию заявила ее сестра. Следователи обнаружили автомобиль пропавшей на трассе. После этого они задержали подозреваемого.