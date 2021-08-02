СК опроверг слухи о замеченном в Москве орском маньяке

Следственный комитет не подтвердил данные о том, что орский маньяк Валерий Андреев находится в Москве или Подмосковье. Весной этого года в СМИ неоднократно появлялась информация от жительниц столицы и области и встрече с ним.

«В средствах массовой информации ранее появлялись и продолжают появляться сообщения о свидетелях, которые якобы видели так называемого орского маньяка в различных регионах страны, в том числе в Москве и Московской области. Конечно же, эта информация проверяется, но сейчас подтверждений данным сведениям нет», — рассказал РИА «Новости» руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис.

Валерий Андреев с 2012 года находится в федеральном, а с 2019 года — в международном розыске. Ему заочно предъявили обвинения в восьми убийствах. Он нападал на женщин от 17 до 40 лет на трассах, остановках и перекрестках, когда те пытались поймать машину. Мужчина насиловал женщин, убивал, а затем прятал в лесу. Следственный комитет не исключает, что жертв может быть больше.

В списке Интерпола он занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах. За информацию о местоположении орского маньяка МВД готово заплатить миллион рублей, а власти Оренбуржья, где были совершены преступления, еще 500 тысяч рублей.