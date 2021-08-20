СК опроверг криминальную версию смерти девочки в реабилитационном центре Приамурья

СМИ сообщили о смерти 15-летней девочки в Малиновском социально-реабилитационном центре от серьезных травм головы. Следственный комитет опроверг версию о криминальном характере ее гибели. Никаких телесных повреждений не нашли. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Амурской области.

«При исследовании тела погибшей телесных повреждений и признаков травмирования не обнаружено. До момента смерти несовершеннолетняя проходила длительное лечение», — объяснили в ведомстве. Сейчас сотрудники СК проводят доследственную проверку обстоятельств смерти девочки. Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в Малиновском социально-реабилитационном центре умерла 15-летняя девочка. По данным канала, смерть наступила из-за тяжелых травм головы — у нее якобы было сдавливание мозга.