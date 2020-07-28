СК объявил в федеральный розыск владельца «Тараса Бульбы»

В сообщении от СК говорится, что налоговая инспекция провела проверку ООО «Золотой Рассвет», которая занимается ресторанами, в том числе и сетью «Корчма „Тарас Бульба“». Позже владелец компании Белойван должен был оплатить налоговой недоимку в размере 57 миллионов рублей.

По версии следствия, Белойван не стал погашать долги. При этом в 2015 году зарегистрировал еще одну компанию — ООО «Лидер К», от лица которой продолжил управлять сетью ресторанов. Таким образом, бизнесмен скрыл от государства деньги.

Ранее суд приговорил Белойвана к двум годам колонии и признал его виновным в восьми преступлениях по статье за уклонение от налогов. Тогда следствие установило, что бизнесмен скрыл 650 миллионов рублей. Позже суд освободил ресторатора от наказания из-за болезни. После освобождения на Белойвана завели новое уголовное дело — снова за неуплату налогов.

«Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся», — говорится в сообщении СК.

Следователи неоднократно вызывали обвиняемого на допрос, но он не приходил.