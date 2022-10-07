Нижегородец получил срок за убийство 13-летней давности | 360°

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Нижегородец получил срок за убийство 13-летней давности

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Жителя Нижегородской области приговорили к тюремному заключению за убийство, совершенное 13 лет назад. Об этом сообщило издание pravda-nn.ru со ссылкой на СК.

В 2013 году в квартире городе Дзержинск обнаружили тело 22-летнего молодого человека, завернутое в ковер. Экспертиза установила, что он скончался от ножевых ранений. Следователи установили подозреваемого, но ему удалось скрыться. Он прятался в разных регионах России до прошлого года, когда его удалось задержать.

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Мужчина признал вину, его приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима.

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