Нижегородец получил срок за убийство 13-летней давности | 360°

Криминал 07 октября 2022, 17:22 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Нижегородец получил срок за убийство 13-летней давности

Читать 360tv в

Жителя Нижегородской области приговорили к тюремному заключению за убийство, совершенное 13 лет назад. Об этом сообщило издание pravda-nn.ru со ссылкой на СК.

В 2013 году в квартире городе Дзержинск обнаружили тело 22-летнего молодого человека, завернутое в ковер. Экспертиза установила, что он скончался от ножевых ранений. Следователи установили подозреваемого, но ему удалось скрыться. Он прятался в разных регионах России до прошлого года, когда его удалось задержать.

Реклама

Мужчина признал вину, его приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима.

Реклама

0 0 0 0 0 0