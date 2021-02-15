СК назвал причину гибели осужденного за теракты в колонии в Приморье. Его убили за оскорбления

Осужденного по делу о терактах в Москве в 1999 году убил другой арестант после оскорблений. Погибшему перерезали горло канцелярским ножом в медчасти приморской колонии. Об этом сообщила пресс-служба краевого СУ СК России.

«По версии следствия, 13 февраля 2021 года в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой 41 -летний подозреваемый нанес ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа», — говорится в сообщении ведомства.

От полученной раны мужчина умер на месте. После этого против подозреваемого завели уголовное дело по статье «Убийство». В СК отметили, что осужденные повздорили после оскорблений со стороны погибшего. Следователи сейчас изучают все обстоятельства гибели мужчины.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в колонии №27 погиб Халид Хугуев, который отбывал наказание за терроризм.