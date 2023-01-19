Криминал 19 января 2023, 18:08 СК назвал имя подозреваемого в убийстве мужчины у здания МВД в Иванове СК допросил брата подозреваемого в убийстве мужчины у здания УМВД в Иванове

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Подозреваемого в убийстве жителя Иванова объявили в розыск. Он может передвигаться на Hyundai Solaris. Следователи уже задержали и допросили его брата, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По информации ведомства, подозреваемого зовут Хачатур Т. Ему 27 лет. Накануне, 18 января, он вместе со своим 22-летним братом приехал на встречу с местным жителем. Между мужчинами был конфликт. По предварительным данным, именно Хачатур Т. выстрелил в оппонента, подчеркнули в СК.

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После преступления мужчины скрылись. Пострадавший умер на месте происшествия. Брата Хачатура Т. подозревают в пособничестве убийству. Розыск стрелявшего продолжается

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Погибшему было 32 года. Он уроженец Ивановской области. Тело убитого нашли 18 января, около 21:30, у дома № 12 по улице Кузнецова. Мужчине выстрелили в голову. С места преступления изъяли три гильзы. В рамках дела проведут судебно-медицинскую, генетическую и баллистическую экспертизы.

Источник «360» сообщил, что к убийству может быть причастен бывший супруг жены погибшего. Официально эти данные не подтверждены.

Знакомый убитого рассказал, что тот был светлым, улыбчивым, добрым человеком. У него осталась супруга. Женщина раньше уже была в браке, добавил он.

«Не слышал, чтобы когда-либо жаловался [на какие-либо проблемы]», — добавил собеседник «360».

Вдова и сестра убитого отказались комментировать случившееся.

По данным Lenta.ru, погибший был чиновником департамента дорожного хозяйства. Следователи выясняют, стал ли он случайной жертвой или речь идет о заказном убийстве.