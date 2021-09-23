СК назвал имя человека, который причастен к убийству российских военных в Сирии в 2015 году

Следственный комитет РФ установил еще одного человека, который причастен к убийству российских военных в Сирии в 2015 году. Это сириец Рамадан Ади Бин Аднан. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Рамадан Ади бин Аднан объявлен в международный розыск. По ходатайству следствия в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи вышли на него после того, как увидели его фото в Сети, на котором он позирует рядом с телом погибшего пилота российского бомбардировщика «Су-24М» Олега Пешкова.

Его и морского пехотинца Александра Позынича убили в Сирии в ноябре 2015 года. Также было совершено покушение на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина. В их убийстве обвиняются участники незаконных вооруженных формирований.

Ранее по уголовному делу об убийствах Следственных комитет на основании собранных доказательств предъявил обвинение 14 боевикам, они объявлены в международный розыск.

Расследование уголовного дела продолжается.