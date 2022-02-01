СК назначил экспертизы после обнаружения тела девочки в Новгородской области

Пресс-служба Следственного комитета РФ подтвердила информацию об обнаружении тела девочки в Новгородской области, которая ранее считалась пропавшей. Правоохранители назначили экспертизы.

«В ходе поисковых мероприятий с использованием специальной техники, в том числе беспилотных аппаратов, удалось установить местонахождение тела ребенка — на участке, расположенном в районе проживания семьи», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи проведут необходимые экспертизы и установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщили, что тело двухлетней девочки обнаружила при уборке снега на своем участке соседка. Источник одного из изданий сообщил, что на теле ребенка не было следов насилия, но также выдвигалась версия, что его перебросили через забор.

Об исчезновении девочки в городе Холм стало известно 25 января, полиция задержала мать и ее сожителя, возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве.

Других семерых детей ранее забрали у женщины из-за плохих условий проживания.