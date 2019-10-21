СК нашел виновных в ДТП с 13 жертвами под Тверью в 2018 году

Следователи закончили расследование аварии на трассе под Тверью в 2018 году, в которой погибли 13 человек. Каждый из виновных обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нелегальный перевозчик с единственным выжившим. Что известно о ДТП с 13 погибшими в Тверской области Подробнее

Следственный комитет завершил расследование ДТП, произошедшего 5 октября 2018-го на трассе Тверь — Ржев. Тогда в аварии автобуса «ЛиАЗ» и маршрутки Ford Transit погибли 13 человек — транспортные средства столкнулись лоб в лоб.

Фигуранты уголовного дела — гендиректор ООО «Автодом», учредитель и директор «ТрансАвто». Они организовали на территории Твери пассажирские перевозки, целью которых было заработать как можно больше денег, передает сайт Следственного комитета. Для этого они четко распределили роли и создали ряд аффилированных организаций, у каждой из которых были свои обязанности: одни вели бухгалтерский учет, другие решали юридические вопросы, а остальные занимались медицинским сопровождением.

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям, в ближайшее время передадут в суд. В ходе предварительного следствия никто из обвиняемых вину не признал.

Следователи установили, что 5 октября прошлого года оба водителя не должны были садиться за руль. Шофер Ford Transit был сильно утомлен из-за недостаточного времени между рейсами, а водителя автобуса «ЛиАЗ» допустили к управлению, хотя у него присутствовали медицинские противопоказания. В любом случае, именно водитель Ford Transit допустил ошибку, которая привела к столкновению.

В результате ДТП погибли 13 человек, находившееся в микроавтобусе, включая водителя. В больницу доставили одного выжившего из Ford Transit, а также шофера «ЛиАЗ» и его пассажира.