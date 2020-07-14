СК нашел новых подозреваемых по делу Абызова

В 2014 году Абызов и его подельники украли четыре миллиарда рублей со счетов компаний «Сибэко» и РЭС. Из-за этого возросла тарифная нагрузка на потребителей электрической энергии, которые пользовались услугами компаний. Украденные деньги мошенники вывели из России на кипрские счета, а затем перевели в доллары.

«Выявить факт легализации денежных средств удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр», — пояснила Петренко.

Финансовый подкуп Абызов совершил в 2017 году. Он передал 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам «Сибэко» Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой, чтобы они помогли ему продать контрольный пакет акций компании. Сейчас Власов, Балан и Роженкова признаны СК соучастниками преступной деятельности Абызова.

Михаила Абызова арестовали сотрудники ФСБ в марте 2019 года. Бывшего министра обвинили в мошенничестве, создании преступного сообщества и махинациях с деньгами.