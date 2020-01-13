СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Собеседник издания пояснил, что несмотря на вынесенный Захарченко приговор, расследование его преступлений продолжаются. В частности, устанавливается, откуда взялись восемь миллиардов рублей, найденные в квартире экс-полковника МВД. Как рассказал Краснов, полученные доказательства указывают на то, что Захарченко получил эти деньги в виде взяток.

Как пояснил зампредседателя СК, устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения экс-полковником взяток «за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний».

Дмитрий Захарченко был задержан в 2016 году за взяточничество. После этого суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,5 миллиона рублей. Кроме того, его обязали выплатить штраф в 117 миллионов. Позже срок заключения Захарченко был снижен до 12 лет и шести месяцев. В ноябре 2019 года Захарченко отправили в колонию для отбытия наказания.