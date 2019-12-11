СК: напавший на дом главы ЦИК Памфиловой оказался психически больным

Следственный комитет завершил расследование дела о нападении на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным ведомства, обвиняемый Ахад Карабалаев с 2014 года находился в России без постоянного источника дохода и места жительства. В доме Памфиловой он рассчитывал найти деньги и ценности. Экспертиза показала, что преступник психически болен. Не исключено, что его положат в психиатрическую больницу.

«Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — сказано в сообщении СК РФ.

В доме Памфиловой установили сигнализацию после нападения Подробнее

Следователи передали уголовное дело в Генеральную прокуратуру Российской Федерации «с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера».

В начале сентября в дом руководителя Центральной избирательной комиссии влез неизвестный. Когда хозяйка вышла на крыльцо, он несколько раз ударил ее электрошокером. Памфилова, в свою очередь, стукнула незваного гостя стулом. После этого он сбежал.

Вскоре после случившегося полиция задержала подозреваемого. Им оказался гражданин Казахстана Ахад Карабалаев, который промышлял до этого грабежами. Он заявил, что случайно залез в дом главы ЦИК. По его словам, он хотел найти там еду, а не грабить. Позже мужчину арестовали. Расследованием дела занялся Следственный комитет, который возбудил уголовное дело о о разбойном нападении.

После случившегося Элла Памфилова решила поставить в своем доме сигнализацию.