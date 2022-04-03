СК начнет расследование призывов украинского мэра убивать россиян по всему миру

СК РФ возбудит уголовное дело и начнет расследование после высказывания мэра города Днепра Бориса Филатова, который призывал убивать россиян по всему миру. Его словам дадут правовую оценку. Такое поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Об этом сообщили в Теlеgrаm-канале пресс-службы СК.

«Главному следственному управлению Следственного комитета России поручено возбудить уголовное дело и провести весь комплекс необходимых следственных действий», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Филатов опубликовал пост с призывами убивать россиян по всему миру в социально сети, которая запрещена в России.