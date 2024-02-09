Криминал 09 февраля 2024, 10:36 СК начал расследовать убийство главы федерации карате Петербурга СК: по факту смерти главы федерации карате Петербурга возбудили уголовное дело РИА «Новости»

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Уголовное дело по статье «Убийство» возбудили после смерти президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева. Его тело с огнестрельным ранением головы обнаружили на территории полигона «Невский» в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

Тело главы президента спортивной федерации карате нашли около мишеней 7 февраля. По информации СК, погибший являлся тренером по стрельбе.

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«В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты аппарата Следственного управления», — указали в пресс-службе.

Ранее о смерти Конева заявили в комитете по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга. В издании 78.ru предположили, что президент спортивной федерации каратэ умер из-за пули, которая рикошетом прилетела во время стрельбы. Судмедэксперты нашли в голове пулю во время вскрытия тела тренера, отметили в издании.

Жена погибшего рассказала журналистам, что ее супруг поехал на несколько часов на полигон для тренировки, но не вернулся домой.