СК начал проверку сообщений о насильном удержании пенсионерки в ковидном госпитале на Алтае

Следственный комитет начал проверку по факту сообщений об издевательствах медперсонала ковидного госпиталя в Рубцовске над пенсионеркой. Об этом сообщили на сайте СК по Алтайскому краю.

В СМИ ранее появились публикации о том, что 86-летнюю женщину госпитализировали в больницу Рубцовска, где насильно удерживали и применяли против нее физическую силу. По данным материалам начата доследственная проверка.

Следователи устанавливают обстоятельства, изучая материалы СМИ.

Родственники пожилой женщины ранее рассказали изданию «Блокнот», что ее насильно заставили лечиться от ковида, сославшись на положительный результат теста. Ее положили в госпиталь при городской больнице № 3 9 сентября, а 17-го числа после очередного анализа перевели в реанимацию. Пенсионерка сообщила, что там на нее надели кислородную маску, но с нее текло по щекам, возможно, она была неисправна. Она могла дышать без нее. Но когда она сняла маску, чтобы закапать глаза, на нее накинулись четыре санитара и заставили надеть маску. А когда она начала сопротивляться, то привязали к кровати. При этом у женщины отобрали телефон, который вернула уже другая смена врачей. Пенсионерка заявила, что в этой больнице было хуже, чем в тюрьме.