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    23 ноября 2021, 17:14

    СК начал проверку шести внутриутробных смертей младенцев в Златоусте

    СК возбудил уголовные дела о халатности из-за внутриутробных смертей в больнице Златоуста

    Дарья Морозова

    СК Златоуста в Челябинской области расследует причины шести внутриутробных смертей младенцев. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    «Следователи обнаружили, что в период за май–июль 2021 года в горбольнице Златоуста было зарегистрировано шесть внутриутробных смертей доношенных и недоношенных плодов», — рассказал руководитель отделения «Гражданский патруль» в Златоусте Андрей Королев.

    Следователи начали проверку. Были заведены уголовные дела о халатности.