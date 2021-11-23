СК начал проверку шести внутриутробных смертей младенцев в Златоусте

СК Златоуста в Челябинской области расследует причины шести внутриутробных смертей младенцев. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Следователи обнаружили, что в период за май–июль 2021 года в горбольнице Златоуста было зарегистрировано шесть внутриутробных смертей доношенных и недоношенных плодов», — рассказал руководитель отделения «Гражданский патруль» в Златоусте Андрей Королев.

Следователи начали проверку. Были заведены уголовные дела о халатности.