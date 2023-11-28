28 ноября 2023, 11:28
СК начал проверку после сообщения о выброшенной из окна школьнице в Москве
СК начал проверку в школе в Москве, где одноклассники выбросили девочку из окна
Следственный комитет начал предварительное разбирательство после происшествия в московской школе, где 13-летнюю девочку выбросили из окна одноклассники. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка ведомства.
По данным СК, 24 ноября в одном из учебных заведений в центре Москвы дети во время игры вытолкнули одноклассницу из окна. После происшествия началась проверка обстоятельств произошедшего. Следователи начали опрашивать свидетелей, учителей и директора учебного заведения.
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По информации Telegram-канала Shot, школьницу выбросили в окно одноклассники во время перемены. Ее госпитализировали. Медики диагностировали ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.
Ранее в Долинске школьники избили первоклассника. Прокуратура начала проверку.
Преступления
Следственный комитет России
Москва 2023
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