Криминал 28 ноября 2023, 11:28 СК начал проверку после сообщения о выброшенной из окна школьнице в Москве СК начал проверку в школе в Москве, где одноклассники выбросили девочку из окна РИА «Новости»

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Следственный комитет начал предварительное разбирательство после происшествия в московской школе, где 13-летнюю девочку выбросили из окна одноклассники. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка ведомства.

По данным СК, 24 ноября в одном из учебных заведений в центре Москвы дети во время игры вытолкнули одноклассницу из окна. После происшествия началась проверка обстоятельств произошедшего. Следователи начали опрашивать свидетелей, учителей и директора учебного заведения.

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По информации Telegram-канала Shot, школьницу выбросили в окно одноклассники во время перемены. Ее госпитализировали. Медики диагностировали ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Долинске школьники избили первоклассника. Прокуратура начала проверку.