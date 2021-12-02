СК начал проверку после смерти школьника в Люберцах

Одиннадцатиклассник скоропостижно скончался в школе Люберец. Известно, что у него были проблемы со здоровьем. По факту его смерти следователи начали проверку.

По данным регионального СУ СК РФ, при жизни у молодого человека имелись проблемы со здоровьем.

«В ходе осмотра места происшествия, а также тела школьника каких-либо телесных повреждений не установлено», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Следователь опрашивает одноклассников и педагогов школьника, в СК также изучат историю болезни ребенка и его медицинские документы. В скором времени пройдет судебно-медицинская экспертизы, после нее будут установлены причины смерти ученика 11-го класса.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в сфере городского образования, мама подростка забрала его из больницы для написания итогового сочинения в школе.

«Перед экзаменом мальчик лежал в больнице, мама под расписку забрала его на время экзамена. Мальчик сдавал (работу — прим. ред.) в аудитории для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья — прим. ред.)», — рассказал собеседник издания.

Он объяснил, что дети со слабым здоровьем сдают экзамен в другой аудитории, им дается больше времени. По его словам, мальчик учился в лицее, который находится на улице Попова в Люберцах.