СК начал проверку после пожара в больнице под Воронежем

Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки по факту пожара в реанимационном отделении больницы в Лисках Воронежской области. В результате ЧП погибла пожилая женщина. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель следственного управления СК РФ по региону.

Сигнал о пожаре в реанимации Лискинской районной больницы на улице Сеченова поступил в экстренные службы в 02:34 понедельника. Из здания эвакуировали 31 человека, один пациент скончался. Огонь охватил площадь 15 «квадратов». Возгорание ликвидировали в 02:58.

«Следователями СК проводится проверка по факту смерти женщины 1939 года рождения в результате произошедшего сегодня пожара в больнице в городе Лиски», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание зарядного устройства. Об этом написал ТАСС.

Глава Воронежской области Александр Гусев после пожара в больнице поручил проверить во всех медучреждениях региона состояние электрики и систем пожаротушения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.