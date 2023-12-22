Криминал 22 декабря 2023, 11:21 СК начал проверку после нападения на москвичку из-за замечания о выгуле собак СК начал проверку из-за нападения хозяина двух доберманов на женщину в Москве РИА «Новости»

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Столичные следователи начали проверку после нападения мужчины на соседку на востоке Москвы. Владелец двух доберманов набросился на женщину после сделанного ею замечания. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

Очевидцы сообщили, что конфликт возник из-за замечания, которое женщина сделала владельцу двух крупных собак. Он выгуливал животных без намордника. Тогда их хозяин, уроженец Азербайджана, напал на женщину: он бросил в нее снегом, а после начал избивать прямо на глазах у прохожих. Видео нападения прислали «360» свидетели происшествия.

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Инцидент привлек внимание правоохранителей: они начали предварительное расследование. Сотрудники СК приступили к анализу видеозаписей и опросу свидетелей.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.

Соседи сообщили, что за владельцем доберманов не в первый раз заметили агрессивное поведение, а его собаки месяцем ранее во время прогулки покусали шпица.