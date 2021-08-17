СК начал проверку после крушения военного самолета в Подмосковье

Следственный комитет начал проверку по факту крушения Ил-112В неподалеку от Кубинки. Опытный образец упал во время тренировочного полета при заходе на посадку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее в Ростехе сообщили о создании специальной комиссии, которая займется расследованием причин падения самолета. В ее состав войдут специалисты авиастроительных НИИ и заводов.

По данным ОАК, днем 17 августа в Кубинке при заходе на посадку рухнул опытный образец самолета Ил-112В. Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. В момент аварии самолет завершал тренировочный полет. В распоряжении «360» оказались фото и видео с места падения Ил-112В. На кадрах видно, что рухнувшее в лес воздушное судно сгорело дотла.

Ил-112В — это легкий транспортный самолет нового поколения, который построили на Воронежском авиационном заводе. Его планируют выпускать в двух модификациях: военной и гражданской для коммерческих перевозок грузов. Потерпевший крушение Ил-112В прилетел в Московскую область для подготовки к участию в Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».