СК начал проверку после избиения пациентки санитарами психбольницы в Ярославле

Следователи начала проверку после сообщений о том, что санитары психбольницы в Ярославле избили девушку в лифте жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«Организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации об избиении пациентки сотрудниками лечебного учреждения», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи проверят факты из видео, на котором есть сцена избиения пациентки. Действиям сотрудников медицинского учреждения будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Сети появилось видео, на котором два санитара ударили девушку в лифте. Она звала на помощь. Известно, что сотрудники психбольницы в этот момент забирали пациентку из дома.

Одна из соседок девушки рассказала телеканалу РЕН ТВ, что слышала крики, но списала все на семейную ссору.

По данным канала, девушке из видео стало плохо за несколько часов до избиения. У нее в гостях были родители, они вызвали скорую помощь. Мама и папа помогли обездвижить дочь, отец позже вместе с полицейскими вынес ее на улицу и посадил в машину. Телеканал передал, что девушке нанесли девять ударов по почка и один по голове.

Региональный Минздрав сообщил, что у медиков не вызывает опасений состояние пациентки. Санитары, по данным ведомства, написали объяснительные.