СК начал проверку после гибели сына худрука «Непосед»

Следователи начали проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, ее слова привело РИА «Новости».

По предварительным данным, подросток упал с крыши, когда фотографировался.

«Проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения», — сказала Врадий.

По ее словам, семья юноши и он сам «характеризуются положительно».

Мальчик погиб вечером 3 апреля. Тело нашли под окнами дома под Солнечногорском после 00:00. Накануне подросток отметил свой день рождения. PR-директор «Непосед» Петро Шекшеев рассказал, что в семье не конфликтовали, это был несчастный случай. Сын худрука «Непосед» упал с крыши их частного дома, на которую он выбрался из окна своей комнаты на третьем этаже. Подросток увлекался экстремальными видами спорта.

«Непоседы» — детская студия, основанная Еленой Пинджоян, она же является ее худруком. Выпускники творческого коллектива позже получили известность: среди них артисты Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Малиновская, солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина, диджей радио «Европа плюс» Сева Полищук, ведущий телеканала «Ю» Артем Шалимов.

Кирилл Пинджоян вел концерты «Непосед», работал на телевидении и снимался в кино.