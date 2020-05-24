СК начал проверку по факту стрельбы в ЖК «Ясный»

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту получения мужчиной огнестрельного ранения в результате стрельбы, произошедшей на территории парковки около жилых домов вблизи Каширского шоссе.

Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, сейчас на месте происшествия работают следователи, которые установят полную картину случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Стрельба произошла на территории жилищного комплекса «Ясный». Очевидцы утверждают, что перестрелка между двумя группами мужчин началась с дорожного конфликта. Водители двух машин достали автоматы, пистолеты и начали стрелять. Один из стрелявших был ранен, остальные скрылись с места происшествия. Несколько машин были объявлены в розыск.