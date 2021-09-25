СК начал проверку по факту избиения военнослужащего на сборах во Владимирской области

Военное управление Следственного комитета РФ по Владимирскому гарнизону начало проверку после размещения в одном из Telegram-каналов видеозаписи с избиением военнослужащего. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Следователи предварительно установили, что видео было записано весной 2020 года во время учебных сборов, которые проходили на полигоне. Военнослужащих направили туда по приказу командира войсковой части 45445. Среди них был и рядовой Асхаб Магомедов.

В военном управлении СК сообщили, что Магомедов устроил на полигоне показательный бой. Он надел боксерские перчатки и спортивную обувь, начав избивать другого военнослужащего. Магомедов нанес ему множественные удары в область головы и туловища. И продолжал бить, даже когда потерпевший уже лежал на земле и пытался закрыть лицо от ударов.

Проверка проводится по статье о неуставных отношениях между военнослужащими. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее в СК сообщили о задержании двух членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые участвовали в нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году.