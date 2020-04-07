СК начал проверку информации о получении полковником взятки
Следственный комитет России проверяет данные о получении взятки заместителем начальника Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу полковником Евгением Ковганом. Об этом сообщил RT.
По данным правоохранителей, на ООО «ЮгЦветМет» было возбуждено уголовное дело о хищении почти 26,4 миллионов рублей. Руководство компании могло передать Ковгану три миллиона рублей «за покровительство в проведении проверки и принятие решения о возбуждении уголовного дела».
Южное следственное управление на транспорте СК проверяет информацию о совершеннии Ковганом данного преступления.