СК начал проверку информации о получении полковником взятки

По данным правоохранителей, на ООО «ЮгЦветМет» было возбуждено уголовное дело о хищении почти 26,4 миллионов рублей. Руководство компании могло передать Ковгану три миллиона рублей «за покровительство в проведении проверки и принятие решения о возбуждении уголовного дела».

Южное следственное управление на транспорте СК проверяет информацию о совершеннии Ковганом данного преступления.