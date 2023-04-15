Криминал 15 апреля 2023, 11:37 СК начал проверку блогерши из Омска после избиения медсестры СК по Омской области начал проверку блогерши Абрамович после избиения медсестры Соцсети

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В Омской области следователи инициировали проверку в отношении блогерши, участницы телевизионного шоу «Давай поженимся» Евы Абрамович. Поводом стало избиение медсестры токсикологического отделения. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

Следователи установили, что девушку доставили в больницу, после чего она напала на медицинского работника и причинила ей телесные травмы.

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«В ходе проверки будет выяснены условия воспитания и жизни пятимесячного ребенка девушки, а также проверена информация о том, что она бьет его. Действиям матери дадут правовую оценку», — отметили в СК.

РИА «Новости» уточнило, что 26-летняя Абрамович напала на 47-летнюю медсестру, нанеся ей травмы шеи и головы, а также многочисленные ушибы. Свое поведение она объяснила тем, что медработники якобы не возвращали ей личные вещи и «вели себя по-хамски».

Кроме того, есть предположение, что в момент нападения на медработника девушка пребывала в состоянии наркотического опьянения.