СК изъял у Цивина и Дрожжиной архив Баталова. Их заподозрили в причастности к иным эпизодам

Из московской квартиры артистки Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина следователи изъяли документы из архива актера Алексея Баталова. При этом в ходе обыска также изъяты документы, «которые могут говорить и о других эпизодах мошенничества», уточнил адвокат семьи Баталовых Павел Астахов.

«В ходе следственных действий в квартире Цивина и Дрожжиной на Кутузовском проспекте следователем был обнаружен ключ с биркой „Ключ от сейфа в квартире [дочери Алексея Баталова] Маши Баталовой“ и достаточно большой массив: сотни, а может, и тысячи документов из архива Баталова, которые были упакованы в пять огромных полиэтиленовых пакетов. Там, возможно, и находятся письма Анны Ахматовой, о которых так много говорят и которые бесценны», — рассказал адвокат в беседе с ТАСС. Астахов также добавил, что подобных рукописей в архиве Баталова было много.

В ходе обыска в квартире подследственных были найдены и другие документы, которые к Баталову не имеют никакого отношения, отметил защитник. Среди них были старые свидетельства о регистрации прав, в том числе на жилые помещения, свидетельства о вступлении в наследство по завещанию. Обнаруженные правоустанавливающие документы принадлежали Цивину и Дрожжиной.

«Следствие будет выяснять, какое отношение они имеют к нашему эпизоду или, возможно, к другим эпизодам преступной деятельности», — рассказал Астахов.

По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста, который скончался в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы, уточнил «Взгляд». Вдова и дочь актера Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест. Потерпевшие заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин якобы получили обманом.

Ранее Астахов назвал сумму ущерба, который понесли вдова и дочь Алексея Баталова.