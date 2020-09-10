СК Иркутской области начал поиск жертв лжемедиков, которые вырывали людям ногти

Продолжается расследование уголовного дела в отношении Елены Дзык, которая во время семинара в Иркутской области вырывала клиентам ногти. Саму женщину арестовали еще в 2019 году. Следователи до сих продолжают искать людей, пострадавших от ее действий.

«В настоящее время следователи СК России просят обратиться жителей Иркутской области, ставших свидетелями либо пострадавшими от действий Елены Дзык», — сказано в сообщении на сайте СУ СК РФ по Иркутской области.

Дзык — жительница Московской области. Несколько лет назад она начала свой бизнес и стала представляться мастером по педикюру. При этом у нее не было медицинского образования и лицензии на оказание такого рода услуг.

Женщина рекламировала себя в Сети. Так, в 2018 году она разместила в YouTube видео, на котором пригласила иркутян на платный семинар-практикум. Мошенница собиралась их «обучить» реконструировать и восстанавливать разрушенные и поврежденные ногти.

«В июле 2018 года женщина вступила в предварительный преступный сговор с рядом лиц, договорившись с ними о совместном совершении указанного преступления, и распределив между собой роли», — говорится в сообщении СК.

Аферисты купили необходимые медикаменты и медизделия, арендовали дом в поселке Марково. Естественно он не был приспособлен для проведения медицинских процедур. В итоге Елена и ее знакомые полностью удалили пришедшим к ним людям ногти на ногах.

Дзык арестовали в июле 2019 года. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее женщину судили за мошенничество и умышленное убийство.