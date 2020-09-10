СК Иркутской области начал поиск жертв лжемедиков, которые вырывали людям ногти
«В настоящее время следователи СК России просят обратиться жителей Иркутской области, ставших свидетелями либо пострадавшими от действий Елены Дзык», — сказано в сообщении на сайте СУ СК РФ по Иркутской области.
Дзык — жительница Московской области. Несколько лет назад она начала свой бизнес и стала представляться мастером по педикюру. При этом у нее не было медицинского образования и лицензии на оказание такого рода услуг.
Женщина рекламировала себя в Сети. Так, в 2018 году она разместила в YouTube видео, на котором пригласила иркутян на платный семинар-практикум. Мошенница собиралась их «обучить» реконструировать и восстанавливать разрушенные и поврежденные ногти.
«В июле 2018 года женщина вступила в предварительный преступный сговор с рядом лиц, договорившись с ними о совместном совершении указанного преступления, и распределив между собой роли», — говорится в сообщении СК.
Аферисты купили необходимые медикаменты и медизделия, арендовали дом в поселке Марково. Естественно он не был приспособлен для проведения медицинских процедур. В итоге Елена и ее знакомые полностью удалили пришедшим к ним людям ногти на ногах.
Дзык арестовали в июле 2019 года. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее женщину судили за мошенничество и умышленное убийство.