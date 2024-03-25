Криминал 25 марта 2024, 18:20 СК ходатайствовал об аресте еще троих фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall СК запросит арест еще троих фигурантов теракта в Crocus City Hall Пресс-служба Следственного комитета

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Следственный комитет России запросит арест еще нескольких фигурантов в рамках расследования дела о теракте в концертном зале Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета

«Следствие в рамках уголовного дела о теракте в Crocus City Hall ходатайствует об аресте еще нескольких фигурантов, роли которых уде установили», — заявили в СК.

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В пресс-службе уточнили, что Шамсидин Фаридуни с целью совершения террористического акта вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова не позднее января 2024 года, а Диловара Исломова — не позднее 11 марта 2024 года.

«Следствие ходатайствует перед судом об аресте Диловара Исломова, Аминчона Исломова и еще одного подозреваемого по уголовному делу», — добавили в СК.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта, жертвами стали 137 человек. Правоохранители задержали четырех участников нападения в Брянской области. Накануне их арестовали.