Мособлсуд отклонил апелляцию наркоторговца. Он сядет на 8 лет

Московский областной суд отклонил апелляцию Толокнова А.А. по делу о незаконном обороте синтетических наркотических средств. Наказание в виде отбывания восьми лет в исправительной колонии строгого режима вступило в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по г. Москве и Московской области.

В августе 2020 года в лесном массиве недалеко от города Раменское Московской области Толокнов извлек из тайниковой закладки 2 килограмма синтетического наркотического средства — производного N-митилэфедрон, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Следствие установило, что Толокнов планировал сформировать более 10 тысяч доз наркотика для дальнейшей реализации среди молодежи Московского региона.

Суд признан Толокнова виновным по статье УК «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».