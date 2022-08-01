Казанского стрелка Галявиева оставили в СИЗО до ноября

Верховный суд Республики Татарстан продлил арест Ильназа Галявиева по делу о стрельбе в гимназии № 175 Казани. Он останется в СИЗО до 11 ноября.

«Ходатайство следователя <…> удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемого Галявиева <…> до 11 ноября», — объявил судья.

Ильназа Галявиева задержали 11 мая прошлого года, в день нападения. В декабре ему предъявили окончательное обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних»; «Изготовление и хранение взрывчатых веществ»; «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества». Потерпевшими признали более 600 человек.

Источник фото: телеканал «360»

Парень пришел с оружием в гимназию № 175 и открыл огонь. Сначала он выстрелил в вахтера, затем — в детей и педагогов. Погибли четыре мальчика, три девочки, учительницы начальных классов и английского языка. Ранены 23 человека. Стрелка схватили на месте преступления.

В годовщину нападения 58 школ Казани получили сообщения о минировании. МВД России разработало методичку по выявлению подростков, готовящих нападение, для учителей и администрации школ.