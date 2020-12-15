Системы противопожарной защиты отсутствовали в башкирском пансионате, где погибли 11 человек

Пансионат в башкирском селе Ишбулдино, где из-за пожара погибли 11 человек, работал без систем пожаротушения. Об этом заявили в республиканском главке МЧС РФ.

«Были пожарные извещатели, систем пожаротушения не было», — сказали представители ведомства ТАСС.

Ночью 15 декабря в Ишбулдине загорелось здание частного пансионата «Дом престарелых». На тот момент там находились, по предварительным данным, 16 человек. Четверым или пятерым удалось выбраться, остальные погибли.

«В пансионате были пожилые и больные люди. Пять из них, по нашим данным, спаслись», — заявил РИА «Новости» представитель мэрии Абзелиловского района, где все произошло.

Два человека находятся у родственников, двоих опрашивают в больнице. Еще одного человека госпитализировали. У него сахарный диабет, поэтому он нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Никто из выживших не получил травм или ожогов.

В Абзелиловском районе ввели режим ЧС. На место случившегося выехал глава Башкирии Радий Хабиров. Он возглавит работу оперативного штаба и проведет совещание Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. По факту случившего открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

На месте ЧП работают следователи-криминалисты, другие представители регионального СК, сотрудники МЧС, МВД. Точные причины пожара пока не известны. Сейчас опрашиваются очевидцы, изучаются документы, связываются с родственниками или законными представителями погибших и пострадавших. В ближайшее время специалисты проведут ряд экспертиз.